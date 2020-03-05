وزير الصحة يعلن انطلاق مشروع التعبئة الوطني لمكافحة كورونا

مشروع التعبئة الوطني لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الخميس في المناطق الاكثر تلوثا بهذا الفيروس، على ان يتم تنفيذه خلال الايام القادمة في باقي محافظات البلاد.