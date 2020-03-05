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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 12:03

حماس والجهاد: هدم الاحتلال لمنازل الاسرى سلوك عصابات

حماس والجهاد: هدم الاحتلال لمنازل الاسرى سلوك عصابات
وقالت حركت الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 5/3/2020، أن سياسة الاحتلال في هدم منازل الأسرى والشهداء لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته، ولن تقف عائقا أمام سعيه لتحقيق حريته.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان:" بيوت كل فلسطين مفتوحة لذوي الأسيرين البطلين حناتشة ومغامس، الكل يقف في صف المقاومة مع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأسراها الأبطال".

وتابع بالقول: سياسة هدم المنازل والعقاب الجماعي لذوي شهداء وأسرى شعبنا لن تكسر بقوته تعالى عزيمة شعب قرر الحرية".

ووجه عدنان التحية للشباب الثائر في رام الله وبيرزيت التحاما مع ذوي الأسيرين حناتشة ومغامس.

وأكد أن الرد العملي على هدم المنازل يكون بتوجيه كل الإمكانات لإعادة بناء المنازل فورا وإسناد عائلات الأسرى الأبطال.

من جهتها وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس هدم جيش الاحتلال لمنازل الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة في رام الله فجر اليوم، بانه فعل إرهابي وسلوك عصابات.

وأضافت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن سياسة هدم منازل المقاومين ثبت فشلها منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، واستمرار الاحتلال بها يؤكد على عجزه في مواجهة شعبنا.

وأشار إلى أن المحتل واهم من أن هذه السياسة ستكسر إرادة شعبنا أو توقف نضاله، يدلل على غباء هذا المستعمر المتعجرف.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة غربا، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.
رقم : 848533
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