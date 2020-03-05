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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 12:31

متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟

متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
ناشطون حقوقيون أكدوا ان عدم تصدي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لمحاكم السعودية سيجعل الرياض تنتهك حقوق جميع الفئات في المملكة. منتقدين في الوقت ذاته احكام الاعدام التي تصدرها السعودية بحق معتقلي الرأي المنددين بسياسات بن سلمان والأطفال الذين اعتقلوا في القطيف قبل سنين.

ودعا الناشطون الى الزام السعودية على تطبيق المعايير الدولية في القضاء وادارة السجون والامور التي تؤكد المحاكمة العادلة للمتهمين. مضيفيا ان الخشية من حقوق الانسان السعودي هي خشية حقيقة لما لهذه الدولة من انتهاكات على مر العصور في تنفيذ احكام الاعدام وعدم توقيعها أي برتوكول واتفاقية تحمي المواطنين من التعذيب والمحاكمة غير العالة.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدورها أكدت ان هناك اقرار بأن محاكم السعودية بحق فلسطينيين واردنيين مقيمين في المملكة هي سياسية وتنم عن اعتقادات سلطات الرياض السياسية.

واضافت ان من يقفون أمام المحاكم في السعودية بتهم دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم هم سجناء رأي ولا يجوز ان يكون عقابهم الاعدام. مؤكدة ان المحاكم في تلك التهم تعتبر رسالة لكل الفلسطينيين على الاراضي السعودية بأنهم لا يعارضوا سياسة المملكة تجاه قضيتهم وصفقة ترامب.

كما أكدت المنظمة ان الموقف الحقيقي للسعودية من القضية الفلسطينية تترجمه هذه المحاكم غير العادلة. المنظمة العربية لحقوق الإنسان اضافت ايضا بأن المحاكم الظالمة واحكام الإعدام تعتبر رسالة ايضا الى حركة المقاومة الاسلامية حماس بشأن تلقيها الدعم من الجمهورية الاسلامية وكذلك تقديم واجب العزاء لطهران بشأن استشهاد الفريق قاسم سليماني فضلا عن وجود بعض كوادر الحركة في قطر التي هي الان على خلاف مع السعودية.

باحثون سياسيون من جهتهم أكدوا ان المحاكم السعوددية الخاصة بالنشطاء السياسيين المقيمين رفضت توكيل محامين للمتهمين ومنعت اسرهم من الزيارات وهي تمارس اقسى انواع الإضطهام بحقهم. مؤكدين ان محاكمة المقيمين الفلسطينيين والاردنيين مرتبطة بصفقة ترامب وان عملية اعتقال من ادانوا هذه الصفقة شهدت ثناءً من قبل كيان الاحتلال. وأكدوا ان الموضوع مرتبط بالضغط على جميع الفلسطينيين ومقاومتهم الرافضة لصفقة ترامب.
رقم : 848536
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