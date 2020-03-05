أستراليا تمنع دخول القادمين من كوريا الجنوبية

كانبرا (اسلام تايمز) - أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن أستراليا ستمنع وصول الأجانب من كوريا الجنوبية وستجري فحوصا مكثفة على القادمين من إيطاليا للمساعدة علىي احتواء انتشار فيروس كورونا.