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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 13:14

سائرون: لن نسمح باستمرار التحاصص والتحزب في الكابينة الوزارية

سائرون: لن نسمح باستمرار التحاصص والتحزب في الكابينة الوزارية
وقال المسعودي  ان “سائرون اتخذ قراره منذ تشرين الأول الماضي بعدم الدخول في أي حوارات او مفاوضات تتعلق بتشكيل الحكومة تلبي طموح الشارع العراقي”.

وشدد المسعودي على ضرورة “المجيء بحكومة مستقلة وكابينة وزارية غير متحزبة، من اجل ان يكون رئيس الوزراء وحكومته مسؤولين امام مجلس النواب تجاه ماسيقدموه للبلد”.

وأوضح ان “التحالف سيكون له موقف وإجراءات شعبية على الأرض وداخل البرلمان في حال استمرار بعض القوى في مسعاها لحرف المسيرة الإصلاحية باتجاه بوصلة الفساد والتحاصص وتدمير البلاد، وبالتالي لن يتم السماح بانجرار البلد اكثر من ذلك وسيكون لتحالف سائرون موقف في وقتها”.
رقم : 848546
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