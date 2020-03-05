سويسرا تسجل اول حالة وفاة بسبب كورونا

وقالت شرطة كانتون فود في بيان ان المرأة التي نقلت الى المستشفى في مدينة لوزان بغرب البلاد الثلاثاء توفيت ليلة الأربعاء الخميس. حتى الآن، سجلت سويسرا 58 حالة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 شباط/فبراير