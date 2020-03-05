بدء اجتماع بوتين وأردوغان في موسكو

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو أن الوضع في إدلب أصبح متوترا لدرجة أنه يتطلب تدخلنا المباشر.



وأكد الرئيس الروسي لأردوغان أن ما حصل في إدلب بشأن العسكريين الأتراك لم يكن معلوما، معتبرا أن العلاقات بين الدولتين الروسية والتركية ثمينة ووطيدة.



وقدم الرئيس الروسي في هذا اللقاء تعازيه لنظيره التركي لمقتل جنوده في سوريا وقال: "الوضع في سوريا يتطلب محادثات مباشرة بيننا،سنبحث الوضع كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث".



وقال الرئيس الروسي، إن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثا مباشرا بيننا، وأكد على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره.