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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 16:38

إصابة العشرات في حريق كبير وسط قطاع غزة

إصابة العشرات في حريق كبير وسط قطاع غزة
ونقلت مصادر عن شهود عيان أن انفجارًا ضخما هز وسط مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة تبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم.

وأضاف الشهود "أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى المكان وتحاول السيطرة على الحريق الذي امتدت إلى مخزن أخشاب ومحال تجارية وسيارات".

وأكد الدفاع المدني في بيان أولي له أن أضرارًا كبيرة وقعت جراء الحريق الذي اندلع وأنه جارٍ محاولة السيطرة عليه.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان لها بأنه وصل إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح نحو 40 إصابة جراء الحريق الذي نشبب في مخيم النصيرات.
رقم : 848584
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