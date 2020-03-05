جهانغيري يدعو لتعبئة الامكانيات للحد من تفشي كورونا في البلاد

وخلال اتصاله هاتفيا مع عدد من المحافظين في البلاد، اكد جهانغيري بان الحكومة، من خلال الدعم من قبل جميع المؤسسات، تسعى لتوفير الحاجات والامكانيات اللازمة لجميع المناطق لمواجهة هذا الفيروس ، داعيا المحافظين لتحديد وتعبئة جميع امكانيات الاجهزة لمتابعة اوضاع المصابين والحد من تفشي الفيروس.



واعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية عن امله بتجاوز هذه الازمة سريعا في ظل التضامن الاجتماعي والارادة الوطنية والامل بمستقبل البلاد.



وخلال هذه الاتصالات الهاتفية قدم محافظو محافظات طهران وقم والبرز وكلستان وكيلان ومازندران وخوزستان، تقارير عن احدث الاوضاع والبرامج المنفذة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه ، وشروحوا اجراءاتهم في مجال تجهيز المراكز الطبية وتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والاستفادة من طاقات المؤسسات العسكرية والمنظمات الشعبية.