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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 17:44

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
وأفادت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد ("COVID-2019").

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى (أي تؤكد الإصابة) لمواطن قادم عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا.
وشددت الوزارة على أن العدد الإجمالي للمصابين بالنوع الجديد لفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 5 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن رصد هذه الحالات يأتي "نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية"، مضيفة أن "الحالات معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

كما جرى، حسب البيان، "حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص".

وقالت وزارة الصحة إنها "أهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورا بالتواصل مع مركز تواصل الصحة 937 حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى"، كما أكدت أن "الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا"، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم "COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم الخميس، سجلت في العالم 96739 حالات للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 80 دولة، ومنها 3308 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي أكثر من 53 ألف شخص من بين المصابين.
رقم : 848596
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