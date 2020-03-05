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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 19:22

مصر تطلب دعم الدول العربية في أزمة سد النهضة

مصر تطلب دعم الدول العربية في أزمة سد النهضة
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تتطلع إلى "دعم الدول العربية الشقيقة مشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عددا من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفا واحدا لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق".

جاء ذلك خلال كلمة مصر في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكد شكري أن مسألة سد النهضة في إثيوبيا تعتبر قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري نظرا لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر.

وأوضح أن تعطيل المفاوضات المباشرة أدى إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.
رقم : 848626
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