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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 19:43

دياب: اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لان لبنان في خطر كبير

دياب: اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لان لبنان في خطر كبير
و خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد عصر اليوم الخميس في قصر بعبدا اننا مستمرون بمهمتنا الوطنية لانقاذ البلد، ولن نتأثر بالتهويل الذي يمارسونه ولن تتغير الحقيقة رغم التزوير.

فاضاف قيمة الحكومة بتماسكها وبخوضها معركة لبنان موحدة، وأنا متأكد ان كل واحد من الوزراء على مستوى التحديات"، مضيفا ان "الحرام بين والحلال بين ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه".

وفي ختام جلسة اليوم اعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لمتابعة الأوضاع المالية ودرس مسألة استحقاق اليوروبوندز.

واعلنت "اقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية"، وقالت: "انه انجاز مهم للحكومة التي لن تتوانى عن محاسبة اي مسؤول عن فساد".

كما أعلنت ان مجلس الوزراء وافق على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس المنظمة الفرنكوفونية وبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز.
رقم : 848628
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