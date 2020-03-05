الصفحة الرئيسية
0
الخميس 5 آذار 2020 ساعة 20:15

البحرين..الأمن يضرب معتقلاً سياسياً أثناء ذهابه لتلقي العلاج

البحرين..الأمن يضرب معتقلاً سياسياً أثناء ذهابه لتلقي العلاج
وروى الأسير علي حادثة ضربه في تسجيل صوتي المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، أنه وأثناء نقله لتلقي العلاج عن مرض السكري الذي يعاني منه وهو مرض يستدعي رعاية صحية ملائمة، قال للشرطي بأنه يحتاج للذهاب إلى غرفة أخرى بنفس المبنى ليأخذ بطاقته الخاصة بالسجن “بطاقة نزيل” ولكن الشرطي رفض طلب ذهابه شخصياً وقال له أخبر مسؤول المبنى، وعند ذهابه للمسؤول الذي لم يكن متواجد اضطر للذهاب بنفسه لأخذ البطاقة.

واستمر الأسير يوسف في سرد حادثة ضربه، أن الشرطي انهال عليه بالشتائم، وأراد أن يأخذه لمنطقة لاتتوفر بها كامرات ليضربه، فرد عليه الأسير بأنك إن أردت ضربي فضربني أمام الكاميرا، وهذا ماقام به بالفعل “الشرطي اليمني”.

وفي هذا الشأن قالت الصائغ بأن هذا التصرف يدل على أن سياسة الإفلات من العقاب مستمرة وهذا يعزز استمرار هذه التجاوزات.

وأشارت الصائغ إلى أنّ هذا التصرف رد واقعي على فشل تنفيذ توصيات تقرير بسيوني وهو تقرير رسمي ذكر العديد من حوادث التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له السجناء السياسيين لاسيما قادة الثورة.

وشددت الصائغ إلى أن هذا الاعتداء على المحكوم علي مهدي الذي جرى (الثلاثاء 3 مارس) أثناء نقله لتلقي العلاج لمرضه السكري، يُعد “جريمة قتل بسبق الإصرار والترصد للكرامة الإنسانية” مع النظر للحالة الصحية التي يعاني منها الأسير علي مهدي.

وفي سياق غير منفصل منع الدكتور عبدالجليل السنكيس من أخذ العلاج اللازم لصحته بسبب الإجراءات المحطة بالإنسانية التي تتخذها إدارة سجن مع السجناء عبر إلزامهم بلباس السجن أثناء نقلهم للمستشفى جو وهو نفس السجن الذي ذكرت فيه حادثة ضرب الأسير علي مهدي.

يذكر بأن الكثير من حوادث الضرب جرت على الأسرى السياسيين في سجن جو المركزي التي وصلت عبر تسجيلات مسربة من السجن وكانت أبزها حادثة “انتفاضة سجن جو” التي تؤكد أن أسباب ما وصفته المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ بأنها تدل على سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات الخليفية.
رقم : 848631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
5 آذار 2020
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
5 آذار 2020
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
5 آذار 2020
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
5 آذار 2020
لاريجاني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا
لاريجاني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا
5 آذار 2020
دفاعات سوريا تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ على ريف القنيطرة
دفاعات سوريا تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ على ريف القنيطرة
5 آذار 2020
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
4 آذار 2020
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
4 آذار 2020
كورونا وسجون البحرين
كورونا وسجون البحرين
4 آذار 2020
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة
4 آذار 2020
'تحرير الجوف'.. تأكيد جديد على تفوق صنعاء عسكريا
4 آذار 2020
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
الحرس الثوري: سنهزم كورونا بالتوكل على الله
3 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب