تسجیل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

وفي إطار مكافحة الوباء، تناشد وزارة الصحة العامة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فورا على الرقم 76592699.