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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 20:26

مباحثات بوتين وأردوغان استمرت لمدة 3 ساعات

مباحثات بوتين وأردوغان استمرت لمدة 3 ساعات
وقال بيسكوف: "تحدثا لمدة ثلاث ساعات، والآن نصف ساعة مع الوفود".

وانطلقت اليوم، في موسكو، المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، التي تتركز على قضايا التسوية في سوريا وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو "هيئة تحرير الشام" هجوما واسع النطاق على مواقع القوات السورية في 27 شباط/فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي وجودهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 من أيلول/سبتمبر 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب الارهابيين من هناك، بمن فيهم ارهابيي "جبهة النصرة".
رقم : 848633
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