هيئة مسيرات العودة تلغي مسيرات غد بسبب فاجعة النصيرات

القدس المحتلة (اسلام تايمز)- أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، مساء يوم الخميس، عن إلغاء المسيرة التي كانت مقررة يوم غد الجمعة وذلك بسبب الفاجعة التي حلت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم.