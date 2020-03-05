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الخميس 5 آذار 2020 ساعة 22:12
هيئة مسيرات العودة تلغي مسيرات غد بسبب فاجعة النصيرات
وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها تدعو المواطنين لمساندة أهالي مخيم النصيرات والمشاركة في جنازات وفيات الحريق.
وقد أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 9 مواطنين واصابة 53 مواطن بجراح مختلفة جراء حادثة النصيرات ولازالت طواقم الاسعاف والطوارئ تقوم بتمشيط المكان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848654
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