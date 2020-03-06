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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 10:10

ايران وحماس والدعوة لاتخاذ موقف موحد من صفقة ترامب

ايران وحماس والدعوة لاتخاذ موقف موحد من صفقة ترامب
وركز الاجتماع على التطورات السياسية في فلسطين المحتلة، خاصة بعد طرح ترامب لصفقته، وأكدا على ضرورة استمرار المقاومة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق النصر وضمان الحقوق الفلسطينية.

كما شدد الجانبان على الحاجة إلى مقاربة موحدة من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذا المخطط الأمريكي الصهيوني.

وعبر إسماعيل هنية خلال اللقاء عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية، وطلب نقل تحياته الحارة والشعب الفلسطيني إلى قائد الثورة الاسلامية "آية الله السيد علي خامنئي" والشعب الإيراني.

كما طلب هنية نقل تحياته الحارة وتعازيه إلى عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني.

بدوره أشاد السفير الايراني كاظم جلالي بجهاد الفلسطينيين في التصدي للكيان الصهيوني، مؤكدا على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للمقاومة الفلسطينية ومعارضتها لصفقة ترامب.

ويقوم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) اسماعیل هنية بزيارة موسكو على راس وفد رفيع المستوى من حركة حماس تلبية لدعوة من المسؤولين الروس.
رقم : 848686
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