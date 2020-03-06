اقالة وزير الاقتصاد السعودي بامر ملكي

كما أمر الملك سلمان بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، في تغريدة عبر "تويتر"، إن هذا القرار "ربما يكون بداية لضم وزارة الاقتصاد للمالية".



بينما اعتبر نشطاء ان هذه الاقالات نتيجة للتعثر الاقتصادي الذي تواجهه المملكة في ظل قيادة ولي العهد السعودي خاصة انه في الأسابيع الماضية، صدرت أوامر ملكية بتحويل بعض الهيئات إلى وزارات، إذ حوّلت "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، فيما تم تحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، إضافة إلى تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".