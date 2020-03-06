'نيوتن' يعالج انقطاع الدراسة في العراق بسبب كورونا

وذكرت الوزارة انه بتوجيه من وزيرة التربية سها خليل العلي بك وتنفيذا لمقررات خلية الازمة المركزية في وزارة التربية، انتهت مديرية التلفزيون التربوي من المراحل الاخيرة لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية والتي تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق.



واضافت، ان هذه المنصة التي ستطلق قريبا ستعمل على تعويض الطلبة والتلاميذ عن فترة الانقطاع التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية المختلفة التي تعيشها البلاد.



واوضحت، ان المنصة تتضمن محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل يقدمها اساتذة اكفاء وبأشراف علمي من قبل المديرية العامة للمناهج وإنتاج مديرية التلفزيون التربوي، وذلك بهدف توحيد الجهود للارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة.