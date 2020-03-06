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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 10:18

فلسطينيو لبنان ومواجهة "كورونا"

فلسطينيو لبنان ومواجهة "كورونا"
وقال قائد الدفاع المدني الفلسطيني حسين الديماسي يوم الخميس، إنّ "الحملة تستهدف مخيمات "البداوي"، و"نهر البارد"، و"شاتيلا"، و"برج البراجنة"، و"عين الحلوة" بالإضافة إلى "برج الشمالي".
فلسطينيو لبنان ومواجهة "كورونا"
وأوضح ديماسي خلال حديثه لـ"قدس برس"، أن "الحملة التي تستمر حتى يوم الاثنين القادم، بدأت بتعقيم 300 مؤسسة، بالإضافة إلى تعقيم مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" ودور حضانة وعدد من المساجد في المخيمات، بالإضافة إلى مراكز حيوية أخرى"، مشيرا إلى أن المواد المستخدمة هي مادة "بنتول" المعقمة المعترف بها من قبل وزارة الصحة اللبنانية".

وأضاف أن الحملة تستهدف أيضًا عددًا من التجمعات الفلسطينية ومخيم "مار الياس" والتي لا تقع ضمن نطاق عمل الدفاع المدني الفلسطيني.
وأوضح أن الحملة مقتصرة على بعض المخيمات لكونها بتمويل شخصي من أحد المتبرعين الفلسطينيين، وأنهم مستعدون لتغطية كافة المخيمات في لبنان حال وُجد التمويل.

ودعا ديماسي "الفصائل الفلسطينية والأونروا ومؤسسات العمل المحلي والجمعيات إلى التكاتف للتخفيف من حدة الأزمة".

ووجه قائد الدفاع المدني الفلسطيني، رسالة إلى المجتمع الفلسطيني، "بضرورة أخذ أقصى درجات الحذر، وتحمل المسؤولية، في درء الخطر عن أطفالنا، عبر الالتزام بالمنزل قدر المستطاع، خاصة الأطفال منهم وعدم تركهم في الأزقة يلهون".

يذكر أن "أونروا" عمدت إلى إغلاق المدارس في 29 من شباط/فبراير الماضي إلى 9 من آذار/مارس الحالي، استجابة لقرار وزير التربية اللبناني إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح سابق لـ "قدس برس"، أكد مدير قسم الصحة في الأونروا في لبنان، عبد شناعة، أنه لا إصابات بالفيروس في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى هذه اللحظة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن تسجيل حالتين جديدتين قد ثبت إصابتهما بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين في لبنان إلى 15، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل في مشفى رفيق الحريري في بيروت.
فيما ذكر مستشفى رفيق الحريري، في تقريره اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، أنه أجرى فحوصات لـ 51 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، جاءت 48 منها سلبية و2 إيجابية.
رقم : 848691
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