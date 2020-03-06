بومبيو: تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول

واشنطن (اسلام تايمز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس الخميس إن تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول وإنها يجب أن تتوقف فورا من أجل المضي في عملية السلام.