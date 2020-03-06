لوفتهانزا تعلّق كل الرحلات إلى الاراضي المحتلة

وستطبّق لوفتهانزا وشركتا طيران تابعتان لها هما الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية هذا الإجراء حتى 28 مارس.



وقالت الشركة إن السلطات الإسرائيلية استهدفت إلى جانب مسافرين آخرين، المسافرين القادمين من ألمانيا وسويسرا والنمسا اعتباراً من السادس من مارس، ما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الرحلات إلى الاراضي المحتلة



وأعلنت وزارة صحة كيان الاحتلال الخميس تشخيص حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الأشخاص المصابين إلى 16 .



وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية المستوطنين من السفر إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا.



وأعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتانياهو، فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية بالإضافة إلى إيطاليا.



وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي "سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم".



وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.



ويوجد حوالي 150 ألف فرنسي في الاراضي المحتلة، نسبة كبيرة منهم تحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الفرنسية.



ويثير سفر هؤلاء وعدم التزامهم منازلهم مخاوف السلطات.



من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان، إن السلطات لم تتخذ بعد قرارا بشأن الإجراءات الفعلية المتعلقة بغير المستوطنين.