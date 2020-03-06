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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 10:33

ماكرون يحذر من وباء "لا يرحم".. ووفيات فرنسا ترتفع

ماكرون يحذر من وباء "لا يرحم".. ووفيات فرنسا ترتفع
وقال مدير الإدارة العامة للصحة جيروم سالومون امس الخميس: "لدينا في فرنسا إلى هذا اليوم عند الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) 423 حالة مؤكدة، ما يعني 138 حالة إضافية مقارنة بالأمس". وأضاف "لدينا 7 وفيات، 6 رجال وامرأة".

وأوضح أن ثمة 23 مصاباً في حال حرجة وضعوا في العناية المركزة، في زيادة بثماني حالات عن الأربعاء، وهذا أكبر ارتفاع في تعداد الإصابات والوفيات في يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.

وأعلن ماكرون، الخميس، أثناء افتتاحه اجتماعا بحضور 20 متخصصاً، "ندرك جميعاً في لحظة معيّنة (...) أنّ الوباء لا يرحم في مطلق الأحوال".

وأضاف "إننا مجتمعون بدايةً لمحاولة إيقاف وصول الفيروس، ثم لإبطاء الانتشار".

ومساء، أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف في البرلمان بالفيروس، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، قرر، الخميس، إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأسبوع المقبل، ونقلها إلى مدينة العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال في رسالة وجهها إلى الكتل السياسية في البرلمان: "نظراً إلى مستجدات انتشار كوفيد-19 في فرنسا، قررت تنظيم الجلسة العامة الأسبوع المقبل في بروكسل".
رقم : 848697
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