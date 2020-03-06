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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 10:34
اغلاق بيت لحم بسبب "كورونا"
وذكرت مصادر عبرية انه بموجب القرار يمنع الدخول او الخروج من المدينة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848698
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