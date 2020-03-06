فلسطين تنضم لاتفاقية ‘‘اغادير‘‘

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعت لمراسم التوقيع على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لاتفاقية أغادير من قبل وزراء الخارجية للدول الأعضاء باتفاقية أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب).



ويمثل هذا الحدث التاريخي تتويجا لمساعي الدول الأعضاء والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير والاتحاد الأوروبي لتوسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية ويمثل خطوة هامة نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية المرتبطة بإعلان برشلونة.



وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم الخميس، سيمكن إنضمام جمهورية لبنان ودولة فلسطين من الانتفاع من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، لاسيما الإستفادة من ميزة تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ومع الإتحاد الأوروبي، فضلا عن العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء بخاصة مجالات التعاون الجمركي.



كما يفتح آلافاق للمتعاملين الاقتصاديين في الدول الست لتطوير تبادلهم التجاري البيني وتعزيز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتوجاتهم إلى السوق الأوروبية مما سينعكس بالإيجاب على إقتصاديات الدول الأعضاء.