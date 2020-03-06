بسبب كورونا.. بوادر أزمة دبلوماسية بين طوكيو وسول

وبحسب مصدر قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بيان رسمي "سيتم فرض حجر صحي على الزوار من الصين وكوريا الجنوبية، وسيتعين عليهم المثول لحجر صحي لمدة أسبوعين في الموقع المحدد لذلك من قبل مدير الحجر الصحي، وسيطلب منهم عدم استخدام وسائل النقل العام في البلاد".



من جانبه، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية "نحن نرى هذا مؤسفًا للغاية، ونحث الحكومة اليابانية على سحب هذا الإجراء المفرط وغير المعقول على الفور. وحكومتنا ستتخذ إجراء مضادًا مناسبا".



كما أصدرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية بيانا جاء فيه أن الحكومة تعرب عن أسفها الشديد بشأن خطة حكومة اليابان، رغم أنها دعت مرات عدة الحكومة اليابانية إلى النظر بعناية في اتخاذ إجراءات الدخول الإضافية للوافدين من كوريا الجنوبية، داعية بشدة طوكيو إلى إعادة النظر في هذه الخطة على الفور.



وأكدت الوزارة أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتحصل على الاعتراف العالمي بالقدرة على الاختبار والتشخيص والجهود المبذولة لعمليات الحجر الصحي.



وأضافت أن هذه الخطوة اليابانية جاءت في وقت تظهر فيه علامات تقدم في الجهود المبذولة للحد من انتشار كورونا، ولذلك فإن الحكومة الكورية لا يسعها إلا أن تشكك في ما إذا كانت اليابان لديها "نية أخرى" إلى جانب الحجر الصحي، مؤكدة أنها تنظر في جميع التدابير المقابلة مع وضع سلامة رعاياها في أولوياتها.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المتوقع أن تستدعي وزارة خارجية كوريا الجنوبية السفير الياباني في سول كوجي توميتا للتعبير عن الاحتجاج الرسمي.



ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المركز الكوري الجنوبي للتحكم في الأمراض أنه تم تسجيل سبع وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 42، كما أكدت سول أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 6284 حالة.



ويذكر أن كوريا الجنوبية حثت اليوم اليابان على رفع قيود التصدير المفروضة عليها بشكل فوري، مشددة على أنها ستتخذ التدابير الضرورية لتعزيز نظام ضوابط التصدير بشكل يتماشى مع طلبات طوكيو.



وفرضت اليابان منتصف العام الماضي قيودا على صادراتها لكوريا من ثلاث مواد أساسية للصناعة التقنية، بحجة أن سول لديها نظام تصدير متراخ للمواد الحساسة التي يمكن استخدامها عسكريا.