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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 12:39
بري : لا أتدخل في عمل القضاء
وقال: "فليكن معلوماً انني منذ ان تولّيتُ في الماضي وزارة العدل وحتى الآن، لا أتدخل في عمل القضاء واحرص على احترام خصوصيته، ولن أحيد عن هذا السلوك".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848717
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