بري : لا أتدخل في عمل القضاء

بيروت (اسلام تايمز) - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة "الجمهورية" انه لم يعرف بقرار القاضي علي ابراهيم في شأن المصارف الّا بعد صدوره، مشدداً على ان لا صحة بتاتاً لادعاءات البعض بأنه يقف شخصيّاً خلف قرار ابراهيم. مضيفاً: "نحن ليست لنا اي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد".