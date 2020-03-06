ترامب يتحدث عن مهمة قواته في سوريا

وبحسب مصدر لم يقدم ترامب تفاصيل واضحة عن حقول النفط التي تسيطر عليها قواته، مكتفيا بالقول "لدينا منطقة نفط بالقرب من سوريا وفي سوريا. حافظنا عليها. فجنودنا هناك لحماية النفط".



وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي سحب قواته في سوريا، ثم عاد لاحقا ليعلن بقاء قوات هناك لحماية آبار النفط.



وغرد حينها قائلا "لا نريد أن نكون رجل الشرطة في المنطقة. نحن هناك للحفاظ على آبار النفط، تذكروا ما أقول دائما، فلنحتفظ بالنفط".



من ناحيته، قال وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر حينها "سنؤمن آبار النفط ونمنع جماعة "داعش " ، ونضمن وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى هذه الموارد الهامة".