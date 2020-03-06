الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 12:46

"الاحتلال " يدعو للاستعداد لتغيب العاملين عن العمل

"الاحتلال " يدعو للاستعداد لتغيب العاملين عن العمل
وقالت الوثيقة إن الوزارة تستعد لسيناريو سيكون انتشار مرض كورونا. وشددت الوثيقة على أنه يتعين على كل واحد من المرافق الاقتصادية دراسة فرض حظر سفر العاملين فيها إلى خارج البلاد، والتشديد على النظافة والامتناع عن اتصال قريب بين العاملين.

وحسب التعليمات التي نصّت عليها الوثيقة، والموجهة لجهات عديدة وبينهم مدراء مستشفيات ومدراء الأقسام الطبية في صناديق المرضى والأطباء اللوائيين، فإن على مندوبي صناديق المرضى إجراء اتصال مع الأشخاص الذين يدخلون إلى حجر صحي منزلي، في يوم دخولهم الحجر، ومتابعة وضعهم بالمبادرة بالاتصال معهم مرة كل يومين.

وأضافت الوثيقة أن الفحوص للمصابين بالفيروس ستجري في مستشفى هداسا – عين كارم في القدس، إضافة إلى مستشفى شيبا في تل هشومير في وسط البلاد، الوحيد الذي تجري فيه هذه الفحوص حتى الآن.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، أن عشرات القضاة والموظفين في جهاز القضاء يتواجدون حاليا في حجر صحي منزلي، بعد أن عادوا مؤخرا من رحلات إلى خارج البلاد. وقالت إدارة المحاكم إنه تم الحفاظ على وتيرة العمل الاعتيادية ولم يتم عرقلتها حتى الآن.
رقم : 848720
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
6 آذار 2020
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
6 آذار 2020
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
5 آذار 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
5 آذار 2020
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
5 آذار 2020
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
5 آذار 2020
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
5 آذار 2020
لاريجاني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا
لاريجاني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا
5 آذار 2020
دفاعات سوريا تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ على ريف القنيطرة
دفاعات سوريا تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ على ريف القنيطرة
5 آذار 2020
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
روحاني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار
4 آذار 2020
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية
4 آذار 2020
كورونا وسجون البحرين
كورونا وسجون البحرين
4 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب