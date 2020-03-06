"الاحتلال " يدعو للاستعداد لتغيب العاملين عن العمل

وقالت الوثيقة إن الوزارة تستعد لسيناريو سيكون انتشار مرض كورونا. وشددت الوثيقة على أنه يتعين على كل واحد من المرافق الاقتصادية دراسة فرض حظر سفر العاملين فيها إلى خارج البلاد، والتشديد على النظافة والامتناع عن اتصال قريب بين العاملين.



وحسب التعليمات التي نصّت عليها الوثيقة، والموجهة لجهات عديدة وبينهم مدراء مستشفيات ومدراء الأقسام الطبية في صناديق المرضى والأطباء اللوائيين، فإن على مندوبي صناديق المرضى إجراء اتصال مع الأشخاص الذين يدخلون إلى حجر صحي منزلي، في يوم دخولهم الحجر، ومتابعة وضعهم بالمبادرة بالاتصال معهم مرة كل يومين.



وأضافت الوثيقة أن الفحوص للمصابين بالفيروس ستجري في مستشفى هداسا – عين كارم في القدس، إضافة إلى مستشفى شيبا في تل هشومير في وسط البلاد، الوحيد الذي تجري فيه هذه الفحوص حتى الآن.



وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، أن عشرات القضاة والموظفين في جهاز القضاء يتواجدون حاليا في حجر صحي منزلي، بعد أن عادوا مؤخرا من رحلات إلى خارج البلاد. وقالت إدارة المحاكم إنه تم الحفاظ على وتيرة العمل الاعتيادية ولم يتم عرقلتها حتى الآن.