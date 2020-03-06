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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 13:50

إليزابيث وارن تنسحب من ترشيحات الحزب الديمقراطي

إليزابيث وارن تنسحب من ترشيحات الحزب الديمقراطي
وبحسب مصدر قالت إليزابيث لوسائل الإعلام أمام منزلها في ولاية ماستشوستس، محاطة بزوجها وكلبها بايلي، "لن أترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2020"، موضحة أنّها غير جاهزة "اليوم" للإعلان عما إذا كانت ستدعم حملة ساندرز.

ومساءً، أشاد الأخير ب"حملة الأفكار الاستثنائية" التي قادتها وارن. وكانت المرشحة التقدمية البالغة 70 عاما تصدرت استطلاعات الرأي في الخريف الماضي قبل تراجع شعبيتها. ولم تفز بأي من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية العشرين التي نظمت حتى الآن وتكبدت خسائر قاسية خصوصا في ماساتشوستس التي تمثلها في مجلس الشيوخ، وفي أوكلاهوما حيث ترعرعت.

وكانت آخر امرأة بين المرشحين الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الديموقراطي. ويسعى بايدن وساندرز إلى نيل دعم هذه الاستاذة السابقة في مادة القانون التي تحظى بشبكة واسعة من المتطوعين والمؤيدين الكبار. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حلفاءها يجرون محادثات مع أوساط ساندرز فضلا عن جو بايدن. وكانت وارن أول المرشحين الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي، في كانون الأول/ديسمبر 2018. وشددت على أنها تملك "مشروعا" لكل المسائل الكبرى وتأمل بالتقريب بين الجناحين اليساري والوسطي في الحزب الديموقراطي.
رقم : 848742
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