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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 13:59

كوريا الجنوبية تسجل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
وبحسب مصادر، قال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن "الحالات الـ 309 الجديدة، التي تم تسجيلها على مدار الـ 16 ساعة الماضية، رفعت العدد الإجمالي للعدوى في البلاد إلى 6953 إصابة".

وسجلت كوريا الجنوبية 518 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا بحلول منتصف الليل.

وذكرت الوكالة أن 43 حالة من بين المصابين، معظمهم لديهم أمراض مزمنة، توفوا بسبب الفيروس الذي بدأ في الصين العام الماضي، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن 60 في المئة من حالات الاصابة المؤكدة تعود إلى منطقة دايغو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد بالسكان في البلاد والذي يقدر بـ5.2 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و 522 شخصا على مستوى العالم بحلول نهاية يوم 5 أذار/مارس.

وانتشر المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، الذي يطلق عليه رسميا اسم "كوفيد-19"، إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.
رقم : 848743
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