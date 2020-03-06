آخر تطورات فيروس كورونا في لبنان

ونفت ​قيادة الجيش​ ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية حول إصابة عدد من العسكريين ب​فيروس كورونا​، مؤكدة ان "لا إصابات في صفوف العسكريين، علماً أنها تتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية".



كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أية معلومة تتعلق ب​المؤسسة العسكرية​.



و هذا السياق زيارة مفاجئة لوزير الصحة اللبنانية حمد حسن اليوم منطقة إلى عكار في شمال البلاد حيث اطلع على تدابير معبر العريضة بين لبنان و سوريا.



حيث زار حمد بداية مركز التلقيح الحدودي التابع للوزارة عند نقطة ​العريضة الحدودية​، مطلعا على التدابير المتخذة لجهة الفحوص الاحترازية للوافدين الى ​لبنان​ المتعلقة ب​فيروس كورونا​، واستمع الى الطبيب المناوب والممرضين عن سير العمل والاحتياجات.



وتوجه بعد ذلك الى مستشفى ​ الحكومي في منطقة حلبا حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين وعدد من اعضاء مجلس الادارة والاطباء والكادر التمريضي. وكانت جولة في ارجاء المستشفى مطلعا على واقعه واحتياجاته.