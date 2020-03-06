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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 14:03

آخر تطورات فيروس كورونا في لبنان

آخر تطورات فيروس كورونا في لبنان
ونفت ​قيادة الجيش​ ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية حول إصابة عدد من العسكريين ب​فيروس كورونا​، مؤكدة ان "لا إصابات في صفوف العسكريين، علماً أنها تتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية".

كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أية معلومة تتعلق ب​المؤسسة العسكرية​.

و هذا السياق زيارة مفاجئة لوزير الصحة اللبنانية حمد حسن اليوم منطقة إلى عكار في شمال البلاد حيث اطلع على تدابير معبر العريضة بين لبنان و سوريا.

حيث زار حمد بداية مركز التلقيح الحدودي التابع للوزارة عند نقطة ​العريضة الحدودية​، مطلعا على التدابير المتخذة لجهة الفحوص الاحترازية للوافدين الى ​لبنان​ المتعلقة ب​فيروس كورونا​، واستمع الى الطبيب المناوب والممرضين عن سير العمل والاحتياجات.

وتوجه بعد ذلك الى مستشفى ​ الحكومي في منطقة حلبا حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين وعدد من اعضاء مجلس الادارة والاطباء والكادر التمريضي. وكانت جولة في ارجاء المستشفى مطلعا على واقعه واحتياجاته.
رقم : 848745
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