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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 16:29

فرنسا: إصابة نائب وموظف في البرلمان بفيروس كورونا

فرنسا: إصابة نائب وموظف في البرلمان بفيروس كورونا
وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 7 حالات وفاة، كما سجلت البلاد 138 حالة إصابة جديدة، ويعتبر هذا الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في يوم واحد هو الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاحه اجتماعا بحضور 20 متخصصا: "ندرك جميعا في لحظة معينة أن الوباء لا يرحم في مطلق الأحوال"، وأضاف "إننا مجتمعون لمحاولة إيقاف تمدد الفيروس، ثم لإبطال انتشاره".

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، قرر الخميس إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأسبوع المقبل، ونقلها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال في رسالة وجهها إلى الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، إنه "نظرا إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا في فرنسا، قررت تنظيم الجلسة العامة الأسبوع المقبل في بروكسل".
رقم : 848764
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