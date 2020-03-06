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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 16:32

الأردنيون يحيون ’الفجر العظيم’ دعما للفلسطينيين

الأردنيون يحيون ’الفجر العظيم’ دعما للفلسطينيين
فقد أقام المئات من المصليين صلاة الفجر اليوم الجمعة في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد.
الأردنيون يحيون ’الفجر العظيم’ دعما للفلسطينيين
وكان نشطاء قد دعوا للتضامن مع المرابطين في القدس عبر فعاليات "الفجر العظيم"، وذلك عبر أداء صلاة الفجر في المساجد بالأردن، وجاء في الدعوة التي وجهها النشطاء: "لنلبي نداء المرابطين في ساحات الأقصى والمسجد الإبراهيمي، فهذا نداء الأقصى يلبيه شباب يعشقونه وينبضون بنبضه في أرض الحشد والرباط".

وفي وقت سابق، أوصى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.
الأردنيون يحيون ’الفجر العظيم’ دعما للفلسطينيين
وأهابت دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع المصلين والوافدين للصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في صلوات أيام الجمعة وكافة الصلوات "اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس".
رقم : 848765
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