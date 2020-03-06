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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 16:58

ظريف يدعو الشرکات الأجنبية إلی اعادة الإيرانيين لبلدهم

ظريف يدعو الشرکات الأجنبية إلی اعادة الإيرانيين لبلدهم
وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الجمعة) عن جهود الوزارة لإعادة المواطنين الإيرانيين إلى بلادهم في أعقاب تفشي فيروس كورونا .

وكتب ظريف في تغریدة على صفحته على تويتر ، في إشارة إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى إيران: لقد بات مواطنونا في خارج [إيران] يواجهون متاعب في اعقاب إلغاء الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحول رد ايران على هذه القضية قال ظريف نحن نبذل قصارى جهدنا في طهران وفي بعثاتنا الخارجية لضمان عودتهم إلى بلادهم بشكل امن.

و دعا رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني بعد ذلك إلى رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى إيران وقال إننا نحث الحكومات وشركات الخطوط الجوية ذات الصلة على مساعدتها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
رقم : 848768
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