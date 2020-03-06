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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 17:05

رضائي: تعذيب النساء والأطفال المسلمين في الهند كارثة إنسانية مروعة

رضائي: تعذيب النساء والأطفال المسلمين في الهند كارثة إنسانية مروعة
وقال رضائي في تدوينة نشرها مساء الخميس: ان تعذيب ودفن النساء والأطفال المسلمين في الهند احياء يعدكارثة إنسانية مروعة.

واضاف: بمعنى آخر، فان تزامن الإبادة الجماعية في ميانمار مع زيارة هيلاري كلينتون وارتكاب الفظائع في الهند تزامنا مع زيارة ترامب، يثبت أن الغربيين يغضون النظر عن الجرائم المنسقة مع الزعماء الأمرييكيين ويستثنون ذلك من التحقيقات حول حقوق الإنسان!
وتابع المسؤول الايراني قائلا: إن حدوث ظواهر إرهابية، بما في ذلك داعش والإبادة الجماعية في ميانمار، يثبت ان الافكار المتطرفة والخطيرة ضد المسلمين تم التخطيط لها والتخطيط لها في اجهزة المخابرات الغربية، وخاصة الكيان الصهيوني.

واردف رضائي قائلا: وتبعا لذلك، فإن جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) في الهند استثمر بكثافة لتنفيذ هذه الحوادث المتطرفة، وستواجه الحكومة الهندية أياما مظلمة إذا لم تكن في حالة تأهب ولم تقطع الأيدي الغامضة للكيان الصهيوني في بلادها.
رقم : 848770
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