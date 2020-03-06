لبنان..دعوات لعدم التساهل والتهاون في الوقاية من كورونا

وقال إن تساهل العائدين من بلدان ضربها المرض وعدم اكتراثهم بالارشادات الصحية وممارستهم لحياتهم بشكل اعتيادي واختلاطهم بأسرهم وبالناس يعتبر تهاونًا بصحة الناس ويعرض الناس للخطر.



واضاف: "في الوقت الذي ندعو فيه الى عدم التساهل والتهاون في الوقاية من المرض ندعو أهلنا الى الهدوء والتحلي بالطمأنينة وعدم الهلع وبث الشائعات، فالمرض في لبنان لا يزال في دائرة الاحتواء، وبالرغم من خطورة المرض وعدم وجود علاج له حتى الآن إلا إن نسبة الوفيات بسبب "كورونا" لم تتعد 2 بالمئة من مجموع المصابين حول العالم".



وعلى الصعيد السياسي، أكد الشيخ دعموش أن الحكومة تسعى لانقاذ البلد بأقل الاضرار الممكنة وتعمل على ايجاد حلول للازمة المالية لا تجعل لبنان رهينة لصندوق النقد الدولي الذي لا يتحمل لبنان واللبنانيون شروطه واملاءاته.



ودعا الشعب اللبناني والقوى السياسية الى مساندة قرار الحكومة الذي ستتخذه بشأن استحقاق اليوروبوند ودعم برنامجها الاصلاحي بدل التصويب عليها والوقوف بوجهها، لان الجميع معني بانقاذ البلد وبتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والخاصة.