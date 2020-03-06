جماهير غفيرة تشيع جثامين ضحايا حادثة النصيرات بغزة

وأدى المشيعون صلاة الجنازة في مسجد القسام بمخيم النصيرات، والمسجد الكبير في مخيم البريج المجاور، ليتم بعدها مواراة الجثامين الثرى بمقبرتي الشهداء، في المخيمين المذكورين.



وكان 10 مواطنين قضوا أمس وأصيب نحو 60 آخرين، حالة 14 منهم وصفت بالحرجة، جراء حريق ضخم اندلع في سوق النصيرات المركزي وسط القطاع، وأدى كذلك إلى خسائر مادية جسيمة في المحال التجارية والمنازل.



والشهداء هم، زياد زكريا ابراهيم حسين (22 عامًا)، وليان حسن محمود حسين (5 أعوام)، ومنال حسن محمود حسين (4 أعوام)، ولينا اياد مدحت حمدان (16 عامًا)، وايمان حسن محمد حسين (ابو محروق (23 عامًا)، وسلوى عبد الوهاب محمد حمدان (47 عامًا)، وريتال احمد محفوظ عيد (3 أعوام)، وسالي احمد محفوظ عيد (16 عامًا)، وفراس ماجد محمد عوض الله (12 عامًا)، وعدي ماجد عامر أبو يوسف (19 عامًا).