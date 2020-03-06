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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 19:45

عبد المهدي يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا ببغداد والبصرة

عبد المهدي يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا ببغداد والبصرة
وأكد اثناء حديثه مع العاملين في المطار على ضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها.

وبعد ذلك توجه رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة البصرة، حيث زار مبنى المستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفيروس.

كما تفقد سيادته الإجراءات في منفذ الشلامچة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة .

وقد رافق عبد المهدي، وزير النقل والسيد محافظ البصرة والسيد وكيل وزارة الصحة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ، حيث تمت ملاحظة التزام القائمين على الإجراءات الصحية والتزامهم بالتعليمات وطرق الفحص وارتداء الملابس الخاصة والكمامات واستخدام مواد التعقيم و كراسات إرشادية للتعريف بطرق الوقاية لمنع الإصابة بالفايروس .

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي بعدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها واصفا عمل اللجان الصحية العاملة والدوائر المساندة لها بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين و منع انتشار الفروس .
رقم : 848803
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