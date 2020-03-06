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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 20:17

دعموش: لدعم البرنامج الاصلاحي للحكومة بدل التصويب عليها

دعموش: لدعم البرنامج الاصلاحي للحكومة بدل التصويب عليها
وقال “إن تساهل العائدين من بلدان ضربها المرض وعدم اكتراثهم بالإرشادات الصحية وممارستهم حياتهم بشكل اعتيادي واختلاطهم بأسرهم وبالناس يعتبر تهاونا بصحة الناس ويعرض الناس للخطر”.

وأضاف”في الوقت الذي ندعو فيه الى عدم التساهل والتهاون في الوقاية من المرض، ندعو أهلنا إلى الهدوء والتحلي بالطمأنينة وعدم الهلع وبث الإشاعات، فالمرض في لبنان لا يزال في دائرة الاحتواء، وعلى الرغم من خطورة المرض وعدم وجود علاج له حتى الآن إلا إن نسبة الوفيات بسبب كورونا لم تتعد 2 في المئة من مجموع المصابين حول العالم”.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الشيخ دعموش أن “الحكومة تسعى إلى إنقاذ البلد بأقل الاضرار الممكنة، وتعمل على إيجاد حلول للأزمة المالية لا تجعل لبنان رهينة لصندوق النقد الدولي الذي لا يتحمل لبنان واللبنانيون شروطه واملاءاته”، داعيا “الشعب اللبناني والقوى السياسية إلى مساندة قرار الحكومة الذي ستتخذه بشأن استحقاق اليوروبوند ودعم برنامجها الاصلاحي بدل التصويب عليها والوقوف بوجهها، لأن الجميع معني بإنقاذ البلد وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والخاصة”.
 
رقم : 848812
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