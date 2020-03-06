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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 20:20
العراق يمدد التعطيلات للجامعات والادارات الحكومية
وقررت الخلية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية إلى 15 مارس بسب فيروس كورونا المستجد.
وقررت الخلية أيضا تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من الشهر الجاري.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848813
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