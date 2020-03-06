العراق يمدد التعطيلات للجامعات والادارات الحكومية

بغداد (اسلام تايمز) - أعلنت خلية الأزمة الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، تمديد تعطيل دوام الجامعات وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بسبب فيروس كورونا.