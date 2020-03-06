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الجمعة 6 آذار 2020 ساعة 21:28

الرئاسة التركية تعلق على اتفاق موسكو حول إدلب

الرئاسة التركية تعلق على اتفاق موسكو حول إدلب
وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن "التفاهم الملحق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى روسيا يعيد إحياء مساري أستانا وسوتشي".

ونقلت المصادر التركية الرسمية عن أوقطاي قوله: "ننتظر من روسيا كدولة ضامنة (في إطار ما يعرف بـ "عملية أستانا حول سوريا) القيام بمسؤولياتها من أجل وقف نزيف الدماء في إدلب".

وأسفرت المحادثات المطولة التي أجراها أردوغان مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس الخميس، عن توقيع وثيقة تمثل ملحقا لمذكرة التفاهم الروسية التركية حول إدلب، والتي تم توقيعها في منتجع سوتشي الروسي في سبتمبر العام 2018.

ونصت الوثيقة على إجراءات عدة من شأنها وقف المواجهات التي اندلعت بين القوات الحكومية السورية ووحدات الجيش التركي في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، في 27 فبراير الماضي.

ووفقا للوثيقة، وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي:

1. وقف كل الأعمال القتالية على خط التماس القائم في منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس عام 2020.

2. إنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالا و6 كيلومترات جنوبا من الطريق "M4"، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع للاتحاد الروسي والجمهورية التركية في غضون 7 أيام.

3. بدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.
رقم : 848824
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