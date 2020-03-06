صواريخ يمنية تستهدف تجمعات لقوات هادي والتحالف بمأرب

وقال مصدر عسكري في مأرب: ان الصواريخ الباليستية استهدفت معسكري الرويك وتداوين وأصابت أهدافها بدقة عالية.



وتمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من تطهير عدد من مديريات محافظة الجوف من مرتزقة تحالف العدوان السعودي وتمكنوا أيضا خلال تلك العمليات العسكرية من قُتل وجُرح العشرات من المرتزقة السعوديين ولفتت تلك المصادر الميدانية أن المئات من مرتزقة تحالف العدوان السعودي فروا إلى الصحاري الشرقية الوقعة بين محافظة الجوف ومحافظة مأرب.



وبتطهير مدينة الحزم من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من السيطرة نارياً على المناطق والقرى المجاورة، بما في ذلك قرى “السدباء والهيجة والفضايا والزهران والعصلات والديمة وخربة همدان والضمام وزيلان والسلمات”. كما تمكنت قوات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تطهير عدد من القرى والبلدات الواقعة في الضواحي الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة الحزم، بما في ذلك قرى “الخيرات وشقب وفرحاش”، وتمكنوا أيضا من طرد مرتزقة تحالف العدوان السعودي من تلك المناطق والوصول إلى جبال “قرن شيحاط” الاستراتيجية.