اميركا تعرقل صدور بيان بالأمم المتحدة يدعم 'اتفاق إدلب'

واعتبرت روسيا أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع تركيا حول وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية يجري تنفيذه بشكل عام على الرغم من رصد بعض عمليات القصف.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة من مقر المنظمة العالمية بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن إدلب: "اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام. نعم، كانت هناك عمليات قصف متفرقة، لكننا نأمل في أن يتم وقفها".



تصريحات نيبينزيا تأتي بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسودة بيان لمجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدت بطلب من روسيا، حول اتفاقها مع تركيا بشأن إدلب.



وتوصل الرئيس الروسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".



كما اتفق الجانبان على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة منذ 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.