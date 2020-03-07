الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمرا حول سوريا أواخر تموز المقبل

بروكسل (اسلام تايمز)- كشف المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، أن "وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على عقد ​مؤتمر​ حول دعم ​سوريا​، في أواخر شهر تمورالمقبل".