أيسلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

بعد فرض حالة الطوارئ، ستبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا. وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل.



يوم الجمعة، تم الكشف عن ست حالات إصابة جديدة في البلاد. ووفقا للسلطات، حالتان أصيبتا بالعدوى في أيسلندا، على الرغم من أن العدوى لم تحدث من قبل إلا من خلال رحلات في الخارج - إيطاليا والنمسا. بلغ العدد الإجمالي للحالات 43 حالة. يقيم الأطباء حالة جميع المصابين على أنها طبيعية.



يذكر أنه بحلول يوم الجمعة تجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي في العالم 100 ألف شخص، أكثر من 80 ٪ من الحالات كانت في الصين. علاوة على ذلك، كان عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية في اليوم الواحد أكثر ب 17 مرة من عدد الإصابات

وفقًا للعلماء، ينقسم الفيروس إلى سلالتين فرعيتين، L و S ، إحداهما أشد فتكا.