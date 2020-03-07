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السبت 7 آذار 2020 ساعة 10:07
خلال 51 يوما الماضية..

الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب

الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
وحسب الإعلام الحربي المركزي، أوضح المرصد، انه قتل خلال الفترة ذاتها، 1138 ملسحا من المجموعات المسلحة و73 جنديا من القوات التركية بنيران الجيش السوري والطيران الروسي.

يذكر ان اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال قمتهما في موسكو ثبت التقدم الذي حققه الجيش السوري مؤخرا شرقي محافظة ادلب وجنوبي محافظة حلب، كما انه استثنى ارهابيي جماعة تحرير الشام من عمليات الجيش السوري .

كما ثبت الاتفاق تحرير الطريقين الاستراتيجيين حلب-دمشق و حلب-اللاذقية من قبضة الجماعات الارهابية اللذين كانا من اهم اهداف العملية الاخيرة للجيش السوري شرقي محافظة ادلب وجنوبي محافظة حلب.

وطبق اتفاق وقف اطلاق النار فان الطريق الرابط بين حلب ودمشق (ام4) سيبقى بشكل كامل تحت سيطرة الجيش السوري والطريق (ام 5) الرابط بين حلب واللاذقية سيتم اخلاؤه من الجماعات الارهابية.

كما ان الطريق الرابط بين سراقب واللاذقية يمر عبر مدن مهمة مثل جسر الشغور وتامين العبور من هذا الطريق يعني ايجاد خرق في عمق نفوذ الارهابيين المسلحين الذين احتلوا هذه المنطقة منذ سنوات.
رقم : 848927
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