سلطات السعودية تعتقل 3 أمراء كبارا من العائلة المالكة

وأكدت مصادر اعلامية نقلا عن مصادر اسمتها بـ"الخاصة" من داخل العاصمة السعودية الرياض، أن الديوان الملكي السعودي شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار، ولم تكشف المصادر عن أسماء المعتقلين.



لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت أن السلطات اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق اللذين تتهمهما بالخيانة، وفتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأخير نواف بن نايف.



وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعين من حرس الديوان الملكي.



واحتجزت السلطات العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.