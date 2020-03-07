بالخريطة..المساحة الكبيرة التي تمكن الجيش السوري من تحريرها

فقد تمكن الجيش السوري وحلفاؤه منذ بداية عملياتهم في ريف حلب (الجنوبي - الجنوبي الغربي - الشمالي الغربي) وريف ادلب (الشرقي - الجنوبي) في أوائل العام الحالي، من تحرير ما يقارب ٢١٥ قرية وبلدة وناحية بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والفصائل المرتبطة به الذين حصلوا على دعم ناري مدفعي وجوي من الجيش التركي، حيث تم احصاء مقتل وجرح الآلاف من هؤلاء المسلحين.وبهذا التقدم، يكون الجيش السوري وحلفائه قد تمكنوا من تأمين طريق دمشق - حلب الدولي والمعروف "M5" بعد أن حرروا مسافة ما يقارب ١٠٠ كلم من هذا الطريق.ووفق هذه السيطرة، باتت المساحة التي حررها الجيش السوري وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية منذ بدء عملياته في ريف حلب وريف ادلب، تقدر بحوالي ١٩٠٠ كلم مربع.