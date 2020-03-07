حزب الله يعزي برحيل حسين شيخ الإسلام

و جاء في بيان حزب الله الذي اصدره مساء الأمس الجمعة:



"لقد تلقينا خبر رحيل الأخ العزيز حسين شيخ الإسلام (رحمة الله عليه) عن هذه الدنيا الفانية بالحزن والأسى. وقد افتقدنا برحيله أخاً كبيراً وعزيزاً. وقد عرفناه منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهو الذي واكب المقاومة الإسلامية في لبنان منذ تأسيسها، وكان خير داعم ومعين لها في كل المراحل.



إن الأخ العزيز الراحل حسين شيخ الإسلام (رحمه الله) كان مثالاً للإنسان المؤمن المجاهد والمخلص والمضحّي، الذي امتاز بأخلاقه الرفيعة كما مواقفه السياسية الجريئة والداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكان فاعلاً في السعي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.



إننا في هذه المناسبة الأليمة، نتقدم بالعزاء لسماحة القائد الإمام الخامنئي (دام ظلّه الشريف) ولكافة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ولعائلته الشريفة وأبنائه الأعزاء، سائلين الله تعالى أن يشمله بلطفه، ويتغمّده برحمته، وأن يحشره مع رسول الله (ص) وآل بيته (عليهم السلام)".



يذكر بأن شيخ الإسلام كان يشغل منصب مستشار وزير الخارجية الإيراني كما كان سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية العربية السورية في التسعينيات حيث توفى مساء يوم الأربعاء الماضي في عمر يناهز الـ67 عاما.